السعودية اليوم / جامعة الملك خالد تعلن مواعيد وآليات معالجة الجداول الأكاديمية



أبها 27 ذو الحجة 1441 هـ الموافق 17 أغسطس 2020 م واس

أعلنت عمادة القبول والتسجيل بجامعة الملك خالد اليوم، مواعيد وآليات معالجة الجداول الدراسية "الحذف والإضافة والزائر"، المتوافقة مع الخطة المعتمدة من وزارة التعليم والجامعة للفصل الدراسي الأول من العام الجامعي 1442هـ لجميع طلابها وطالباتها والزائرين، وذلك عن طريق البوابة الإلكترونية للجامعة من خلال الدخول على أكاديميا وخدمة تواصل مع الكليات.

وأكد عميد القبول والتسجيل بالجامعة الدكتور عبد المحسن القرني أهمية التزام الطلاب والطالبات بالمواعيد المعلنة والاستفادة من الخدمات الإلكترونية المتاحة ، مشيرًا إلى أن العمادة استحدثت خدمة "طلب حذف وإضافة مقرر" للحذف والإضافة لهذا الفصل، وذلك لمعالجة الحالات الخاصة من الطلبة مثل الخريجين والمتعثرين أو من لم يكتمل نصابه في الجدول الدراسي.

وأضاف أنه سيبدأ بث الجداول الدراسية للطلاب والطالبات يوم الخميس الموافق لـ 1 محرم، حيث سيكون الحذف والإضافة عن طريق البوابة الإلكترونية "خدمة الحذف والإضافة" ويشمل الزائر بين المقرات (الزائر الداخلي) وسيكون متاحًا من يوم الخميس ذاته حتى الـ 5 من شهر محرم المقبل، كما سيتاح الحذف والإضافة للخريجين من خلال رابط "أكاديميا" يومي 1 - 2 محرم، وسيكون الحذف والإضافة لدفعة 38 وما قبل من خلال أكاديميا خلال الفترة 3 – 2 من شهر محرم أيضًا، وسيتاح الحذف والإضافة لجميع الطلبة من خلال "أكاديميا" في الفترة من 3 محرم حتى الـ 5 من الشهر نفسه، كذلك تتاح خدمة الحذف والإضافة عن طريق خدمة تواصل خلال الفترة 5 - 7 محرم.

كما أتاحت العمادة للزائر الخارجي (من جامعة الملك خالد إلى جامعة أخرى) الفترة من20 ذي الحجة وحتى 10 محرم للتسجيل، وكذلك أتاحت التسجيل للزائر الخارجي (من جامعة أخرى إلى جامعة الملك خالد) في الفترة 20 ذي الحجة إلى 15 محرم، كما أتاحت العمادة أيضًا خدمتي التأجيل وإعادة القيد من 20 ذي الحجة حتى الـ 17 من شهر محرم.

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13:03ت م

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