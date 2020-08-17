السعودية اليوم / مقتل 23 من عناصر طالبان في اشتباكات متفرقة بأفغانستان



كابول 27 ذو الحجة 1441 هـ الموافق 17 أغسطس 2020 م واس

قتل 23 عنصرًا على الأقل من عناصر طالبان، في اشتباكات متفرقة في مناطق مختلفة في أفغانستان.

وأفادت وزارة الدفاع الأفغانية في بيان بثته قناة طلوع نيوز الأفغانية، اليوم أن 17 على الأقل من عناصر طالبان قتلوا في هجمات على نقاط تفتيش أمنية في منطقة قادس بإقليم بادجيس غربي البلاد، فيما أصيب سبعة آخرين بجروح، مضيفةً أن هناك أربعة آخرين من عناصر طالبان قتلوا، وأصيب خامس في منطقة أندار بإقليم غزني في وسط البلاد، بعد اندلاع اشتباكات بين طالبان وقوات الأمن.

ذكرت أن اثنين آخرين من طالبان قتلا في اشتباكات مع قوات الأمن بمنطقة جالريز في إقليم ميدان وارداك وسط أفغانستان.

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12:05ت م

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