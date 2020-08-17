السعودية | المملكة تدين وتستنكر الهجوم الإرهابي على فندق في العاصمة الصومالية مقديشو

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الخليج 365 - الرياض- نشر قبل 2 دقيقتين - 1:09 مساءً, 17 أغسطس 2020 م المناطق - الرياض أعربت وزارة الخارجية، عن إدانة المملكة العربية السعودية واستنكارها الشديدين للهجوم الإرهابي الذي استهدف فندقًا في العاصمة الصومالية مقديشو، وأدى إلى سقوط قتلى وجرحى.

وجددت وزارة الخارجية، التأكيد على موقف المملكة الرافض للعنف والتطرف والإرهاب بجميع أشكاله ومظاهره.

وقدمت الوزارة العزاء والمواساة لذوي الضحايا ولحكومة وشعب جمهورية الصومال الفيدرالية الشقيق وتمنياتها للجرحى بالشفاء العاجل.

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