جوجل كروم يطور أدوات للمحافظة على عمر بطارية الحاسوب

2020-08-17

متابعات الخليج 365 - متابعة

تواصل شركة “جوجل ” البحث عن طرق مبتكرة لحل مشكلة استنفاد عمر بطارية الحاسوب بسبب متصفح الإنترنت الخاص بها “كروم”.

وأحدث هذه الوسائل هو اختبارها إضافة علامة وصفية “تاغ” تسمح للمواقع الإلكترونية بتشغيل ميزات توفير طاقة الأجهزة، مثل تقليل معدل الإطار “Frame Rate” أو إبطاء تنفيذ البرنامج النصي، أو ضبط الأمور بطريقة أخرى لمساعدة حاسوبك المحمول على العمل لفترة أطول قليلا، بحسب موقع “إندغاجيت”.

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وقد تساعد هذه الطريقة في زيادة عمر البطارية إذا كنت تريد إبقاء جهازك على قيد الحياة أثناء مكالمة فيديو طويلة، أو لمنع تطبيقات الويب من استهلاك الكثير من الطاقة.

ولن يتم اختبار هذه الميزة رسميا حتى نسخة “كروم 86” أو “كروم 87”.

ولم يتوفر تحديث “كروم 86” بعد بنسخته النهائية للمستخدمين حتى الآن.

قد يكون “غوغل كروم” هو المتصفح الأكثر شعبية في العالم نظرا لسهولة استخدامه، ولكن يظل عيبه الأكبر هو استهلاكه الشره للذاكرة العشوائية.

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