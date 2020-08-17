غرفة الرياض تتيح 10 آلاف فرصة لتدريب الكوادر الوطنية بالقطاع الخاص

2020-08-17

متابعات الخليج 365 - الرياض

أعلن مركز التدريب والتأهيل منشآت قطاع الأعمال التابع لغرفة الرياض عن برنامج “تمهير”، والذي يستهدف تأهيل وتطوير قدرات الكوادر الوطنية وزيادة خبراتهم.

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ويتم تنفيذ البرنامج بالتعاون مع صندوق تنمية الموارد البشرية بمنطقة الرياض، بناء على مذكرة تعاون مبرمة بين الطرفين تهدف لتدريب وتطوير قدرات 10 آلاف من الكوادر الوطنية على رأس العمل في منشآت القطاع الخاص، مع تقديم مكافأة مالية تقدر بثلاثة آلاف ريال من “هدف”.

وكان الطرفان قد وقعا في مارس الماضي مذكرة تعاون استهدفت تسخير جهودهما والتعاون الاستراتيجي بينهما لتأهيل الكوادر الوطنية وتوظيفها في القطاع الخاص ضمن برنامج “تمهير” الموجه للخريجين والخريجات السعوديين.

ومن جهة أخرى حثت الغرفة منشات قطاع الأعمال على المشاركة في البرنامج والاستفادة من قدرات الخريجين والخريجات والمساهمة في رفع خبراتهم وقدراتهم، من خلال المبادرة بتسجيل الفرص التدريبية المتوفرة بكل منشأة من خلال الرابط https://www.taqat.sa/

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