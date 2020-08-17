- 1/2
- 2/2
شكرا لقرائتكم غرفة الرياض تتيح 10 آلاف فرصة لتدريب الكوادر الوطنية بالقطاع الخاص ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل
غرفة الرياض تتيح 10 آلاف فرصة لتدريب الكوادر الوطنية بالقطاع الخاص
بالتعاون مع صندوق تنمية الموارد البشرية
متابعات الخليج 365 - الرياض
أعلن مركز التدريب والتأهيل منشآت قطاع الأعمال التابع لغرفة الرياض عن برنامج “تمهير”، والذي يستهدف تأهيل وتطوير قدرات الكوادر الوطنية وزيادة خبراتهم.
ويتم تنفيذ البرنامج بالتعاون مع صندوق تنمية الموارد البشرية بمنطقة الرياض، بناء على مذكرة تعاون مبرمة بين الطرفين تهدف لتدريب وتطوير قدرات 10 آلاف من الكوادر الوطنية على رأس العمل في منشآت القطاع الخاص، مع تقديم مكافأة مالية تقدر بثلاثة آلاف ريال من “هدف”.
وكان الطرفان قد وقعا في مارس الماضي مذكرة تعاون استهدفت تسخير جهودهما والتعاون الاستراتيجي بينهما لتأهيل الكوادر الوطنية وتوظيفها في القطاع الخاص ضمن برنامج “تمهير” الموجه للخريجين والخريجات السعوديين.
ومن جهة أخرى حثت الغرفة منشات قطاع الأعمال على المشاركة في البرنامج والاستفادة من قدرات الخريجين والخريجات والمساهمة في رفع خبراتهم وقدراتهم، من خلال المبادرة بتسجيل الفرص التدريبية المتوفرة بكل منشأة من خلال الرابط https://www.taqat.sa/
شارك الخبر
كانت هذه تفاصيل خبر غرفة الرياض تتيح 10 آلاف فرصة لتدريب الكوادر الوطنية بالقطاع الخاص لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المواطن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.