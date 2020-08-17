- 1/4
- 2/4
- 3/4
- 4/4
شكرا لقرائتكم أولمبياد طوكيو يواجه خطر الإلغاء ما لم يتم العثور على لقاح ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل
أولمبياد طوكيو يواجه خطر الإلغاء ما لم يتم العثور على لقاح
المصل هو الأمل الوحيد لإقامة الألعاب الأولمبية
متابعات الخليج 365 - ترجمة: منة الله أشرف
قال الباحث الياباني البارز في مجال اللقاحات، يوشيهارو ماتسورا، إن أولمبياد طوكيو لن تقام العام المقبل ما لم يتم العثور على لقاح، وتابع أن تطويره سيكون الطريقة الوحيدة لإقامة الألعاب قبل خريف 2021.
ويتسابق العلماء في جميع أنحاء العالم لإيجاد لقاح، حيث أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين هذا الأسبوع أن بلاده صنعت لقاحًا، لكن كبير أطبائه استقال بعد أيام، قائلاً إن عقار سبوتنيك V انتهك أخلاقيات مهنة الطب.
وفي حديثه إلى سكاي نيوز البريطانية، قال البروفيسور ماتسورا: في اليابان، تركز الحكومة بشكل كبير على تطوير لقاح ودواء للفيروس بسبب الأولمبياد، مضيفًا إنهم يريدون المضي قدمًا في الألعاب الأولمبية العام المقبل والطريقة الوحيدة لتحقيق ذلك هي اللقاح.
ويعمل البروفيسور في جامعة أوساكا على تطوير لقاح ضد الوباء، وهو الآن في مراحل ما قبل السريرية.
أولمبياد طوكيو تواجه خطر الإلغاء نهائيًا:
وكان من المفترض أن تُقام دورة الألعاب الأولمبية في 24 مارس هذا العام، وتم تأجيلها في موعد أقصاه صيف 2021، وحذرت اللجنة الأولمبية الدولية من أنه إذا لم تُقَم في هذا الموعد فسيتعين عليهم إلغاؤها بدلاً من تأجيلها مرة أخرى.
وقالت اللجنة إنه يتعين عليها اتخاذ قرار لحماية صحة الرياضيين وكل من يشارك في الألعاب الأولمبية والمجتمع الدولي.
وسجلت اليابان 55،049 حالة إصابة بفيروس كورونا منذ بدء تفشي كورونا، و 1093 حالة وفاة بسبب المرض، وتعافى 40,080 شخصًا، وعلى الصعيد العالمي، أُصيب 21,842,782 شخصًا بفيروس كورونا، وتُوفي 773,279 شخصًا بينما تعافى 14,570,347 شخصًا.
70% من اليابانيين يرفضون إقامة أولمبياد طوكيو بـ2021
شارك الخبر
كانت هذه تفاصيل خبر أولمبياد طوكيو يواجه خطر الإلغاء ما لم يتم العثور على لقاح لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المواطن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.