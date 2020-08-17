أولمبياد طوكيو يواجه خطر الإلغاء ما لم يتم العثور على لقاح

2020-08-17

متابعات الخليج 365 - ترجمة: منة الله أشرف

قال الباحث الياباني البارز في مجال اللقاحات، يوشيهارو ماتسورا، إن أولمبياد طوكيو لن تقام العام المقبل ما لم يتم العثور على لقاح، وتابع أن تطويره سيكون الطريقة الوحيدة لإقامة الألعاب قبل خريف 2021.

ويتسابق العلماء في جميع أنحاء العالم لإيجاد لقاح، حيث أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين هذا الأسبوع أن بلاده صنعت لقاحًا، لكن كبير أطبائه استقال بعد أيام، قائلاً إن عقار سبوتنيك V انتهك أخلاقيات مهنة الطب.

وفي حديثه إلى سكاي نيوز البريطانية، قال البروفيسور ماتسورا: في اليابان، تركز الحكومة بشكل كبير على تطوير لقاح ودواء للفيروس بسبب الأولمبياد، مضيفًا إنهم يريدون المضي قدمًا في الألعاب الأولمبية العام المقبل والطريقة الوحيدة لتحقيق ذلك هي اللقاح.

ويعمل البروفيسور في جامعة أوساكا على تطوير لقاح ضد الوباء، وهو الآن في مراحل ما قبل السريرية.

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أولمبياد طوكيو تواجه خطر الإلغاء نهائيًا:

وكان من المفترض أن تُقام دورة الألعاب الأولمبية في 24 مارس هذا العام، وتم تأجيلها في موعد أقصاه صيف 2021، وحذرت اللجنة الأولمبية الدولية من أنه إذا لم تُقَم في هذا الموعد فسيتعين عليهم إلغاؤها بدلاً من تأجيلها مرة أخرى.

وقالت اللجنة إنه يتعين عليها اتخاذ قرار لحماية صحة الرياضيين وكل من يشارك في الألعاب الأولمبية والمجتمع الدولي.

وسجلت اليابان 55،049 حالة إصابة بفيروس كورونا منذ بدء تفشي كورونا، و 1093 حالة وفاة بسبب المرض، وتعافى 40,080 شخصًا، وعلى الصعيد العالمي، أُصيب 21,842,782 شخصًا بفيروس كورونا، وتُوفي 773,279 شخصًا بينما تعافى 14,570,347 شخصًا.

70% من اليابانيين يرفضون إقامة أولمبياد طوكيو بـ2021

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