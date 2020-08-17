محمد بن مسعود - الدمام - أمانة المنطقة: جرى تطبيق الإجراءات النظامية بحق المخالفين أغلقت أمانة منطقة القصيم، ممثلة ببلدية شمال بريدة الفرعية، مستودعين لتخزين المواد الغذائية من الشوكولاتة والحلويات ومياه الشرب المعبأة بعد ضبط مخالفات في تطبيق الاشتراطات الصحية لأعمال التخزين. وجرت مصادرة طنين من المواد الغذائية وتطبيق الإجراءات النظامية بحق المخالفين.أمانة منطقة القصيم 17 أغسطس 2020 - 27 ذو الحجة 1441 12:23 PM أمانة المنطقة: جرى تطبيق الإجراءات النظامية بحق المخالفين Advertisements إغلاق مستودعين ومصادرة طنَي مواد غذائية لسوء التخزين بالقصيم إغلاق مستودعين ومصادرة طنَي مواد غذائية لسوء التخزين بالقصيم أغلقت أمانة منطقة القصيم، ممثلة ببلدية شمال بريدة الفرعية، مستودعين لتخزين المواد الغذائية من الشوكولاتة والحلويات ومياه الشرب المعبأة بعد ضبط مخالفات في تطبيق الاشتراطات الصحية لأعمال التخزين. وجرت مصادرة طنين من المواد الغذائية وتطبيق الإجراءات النظامية بحق المخالفين. الكلمات المفتاحية ، إغلاق مستودعين ومصادرة طنَي مواد غذائية لسوء التخزين بالقصيم ،

المصدر : الخليج 365 الكلمات الدلائليه السعوديه الان اخبار السعوديه الملك سلمان عاصفه الحزم اليمن حرب اليمن السعوديه اليوم القضايا السعوديه اخبار السعوديه الملك سلمان عاصفه الحزم اليمن حرب اليمن السعوديه اليوم القضايا السعوديه

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