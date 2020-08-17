، "الهجلة" إلى رتبة لواء في قوات الأمن الخاصة ،

محمد بن مسعود - الدمام - صدر الأمر السامي الكريم بترقية الدكتور حامد بن داخل الهجلة من منسوبي قوات الأمن الخاصة إلى رتبة لواء.

وسَبَق أن تَقَلّد اللواء حامد عددًا من المناصب القيادية، ويُعتبر من الكفاءات المتميزة التي تتفانى في مجال العمل.

من جهته، عبّر اللواء الهجلة، عن بالغ شكره وعظيم امتنانه لولاة الأمر على هذه الثقة الكريمة الغالية التي ستكون حافزًا لبذل المزيد من الجد والاجتهاد لخدمة الدين والمليك والوطن.