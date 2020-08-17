، "تصفية": أكثر من 185 مليون ريال صُرِفَتْ للمساهمين منذ بداية 2020 ،

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أعلنت لجنة المساهمات العقارية "تصفية"، نتائج أعمالها المـُنجزة في النصف الأول من العام الجاري 2020م في تقريرها نصف السنوي.
ووفق تقرير عن اللجنة فإنها أصدرت 191 قرار تصفية عقارية وإعادة حقوق المساهمين في إطار عمل اللجنة برئاسة وزير التجارة الدكتور ماجد القصبي، وعقد الاجتماعات الدورية لمتابعة حالات المساهمات.
وبيّن أنه جرى صرف أكثر من (185) مليون ريال لمستحقيها منذ بداية 2020م، بإجمالي تجاوز ثمانية مليارات ريال صُرِفَت لـ (35,617) مساهمًا منذ بداية أعمال اللجنة حتى الآن.
وأكد التقرير أن التحول الرقمي في اللجنة وبقية القطاعات ذات الصلة أسهم في استمرار أعمال الدراسات القانونية، ومتابعة النظر في القضايا المرفوعة لمصلحة المساهمين، حيث أنجزت (201) دراسة قانونية خاصة بالمساهمات العقارية المنظورة لدى اللجنة، ومتابعة (134) قضية تتعلق بالمساهمات العقارية منظورة لدى المحاكم في مناطق المملكة، واكتساب أحكام نهائية في (37) قضية منها، والترافع جارٍ ومستمر في بقية القضايا.
وتمكنت اللجنة بحسب التقرير من إتمام بيع ما تزيد مساحته على (8,000) متر مربع من أراضي المساهمات العقارية وإيداع مبلغ (49,065,198) ريالاً في حساب المساهمات لدى اللجنة، وستصرف لمستحقيها المساهمين وتحويلها إلى حساباتهم المصرفية فور انتهاء الإجراءات النظامية.لجنة المساهمات العقارية تصفية
17 أغسطس 2020 - 27 ذو الحجة 1441 11:59 AM
بإجمالي تجاوز 8 مليارات ريال صُرِفَت لـ 35,617 مساهمًا منذ بداية أعمالها
أعلنت لجنة المساهمات العقارية "تصفية"، نتائج أعمالها المـُنجزة في النصف الأول من العام الجاري 2020م في تقريرها نصف السنوي.
ووفق تقرير عن اللجنة فإنها أصدرت 191 قرار تصفية عقارية وإعادة حقوق المساهمين في إطار عمل اللجنة برئاسة وزير التجارة الدكتور ماجد القصبي، وعقد الاجتماعات الدورية لمتابعة حالات المساهمات.
وبيّن أنه جرى صرف أكثر من (185) مليون ريال لمستحقيها منذ بداية 2020م، بإجمالي تجاوز ثمانية مليارات ريال صُرِفَت لـ (35,617) مساهمًا منذ بداية أعمال اللجنة حتى الآن.
وأكد التقرير أن التحول الرقمي في اللجنة وبقية القطاعات ذات الصلة أسهم في استمرار أعمال الدراسات القانونية، ومتابعة النظر في القضايا المرفوعة لمصلحة المساهمين، حيث أنجزت (201) دراسة قانونية خاصة بالمساهمات العقارية المنظورة لدى اللجنة، ومتابعة (134) قضية تتعلق بالمساهمات العقارية منظورة لدى المحاكم في مناطق المملكة، واكتساب أحكام نهائية في (37) قضية منها، والترافع جارٍ ومستمر في بقية القضايا.
وتمكنت اللجنة بحسب التقرير من إتمام بيع ما تزيد مساحته على (8,000) متر مربع من أراضي المساهمات العقارية وإيداع مبلغ (49,065,198) ريالاً في حساب المساهمات لدى اللجنة، وستصرف لمستحقيها المساهمين وتحويلها إلى حساباتهم المصرفية فور انتهاء الإجراءات النظامية.
، "تصفية": أكثر من 185 مليون ريال صُرِفَتْ للمساهمين منذ بداية 2020 ،
المصدر : الخليج 365
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