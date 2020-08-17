إصابة عسكريين أتراك في انفجار شمالي سوريا المزيد

أصيب عسكريون أتراك في انفجار خلال دورية مشتركة مع القوات الروسية في إدلب شمالي غرب سوريا، بحسب ما ذكرت وكالة الإعلام الروسية.

وأشارت الوكالة الروسية إلى أن الانفجار استهدف مركبة كانت تقل عسكريين أتراك في دورية مشتركة مع القوات الروسية.

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وتسير تركيا وروسيا دوريات مشتركة في شمالي غرب سوريا بموجب اتفاق أقر في حوار الأستانة في بعض مناطق خفض التصعيد، لكن عناصر من الجيش التركي تحتل مدنا في الشمال السوري أيضا منذ أوائل عام 2018.

ولم تشر وكالة الإعلام الروسية إلى عدد المصابيين في صفوف القوات التركية لكنها أكدت أنه "لا إصابات" في صفوف الروس.

وتزعم تركيا أنها تقاتل تنظيمات إرهابية في شمال سوريا لكنها عمليا تعمل على تقويض قدرات قوات سوريا الديقراطية التي كانت رأس الحربة في الحرب الدولية على تنظيم داعش، ما أثار انتقادات دولية وإقليمية.