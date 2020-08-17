الحكومة الفلسطينية تتراجع عن خطابها العدائي تجاه الإمارات بعد معاهدة السلام مع إسرائيل استجابة للرفض الشعبي الغاضب المزيد

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - قال رئيس الوزراء الفلسطيني الدكتور محمد إشتية، اليوم الإثنين، إن "شعب الإمارات أهلنا وعلم الإمارات علم عربي"، مشيدا بمواقفه من قضية القدس وفلسطين.

وفي مستهل الاجتماع الأسبوعي للحكومة الفلسطينية في مدينة رام الله بالضفة الغربية، قال إشتية "شعب الإمارات أهلنا وعلم الإمارات علم عربي، ورفضنا لخطوتهم (معاهدة السلام مع إسرائيل) لا يمس محبتنا تجاه أهلنا بالإمارات، الذين تعيش القدس والمقدسات والأقصى، أولى القبلتين، وفلسطين في قلوبهم".

وأضاف إشتية أن "محور الصراع هو الأرض، وأي سلام يجب أن يبنى على الانسحاب من الأرض المحتلة عام 1967".

وأشار إلى أنه "مهما حاولت إسرائيل أن تتعامى عن الواقع فإن معركتها معنا نحن أصحاب الأرض، وسنبقى أوفياء لهذه الأرض".

وأكد رئيس الوزراء الفلسطيني أن "النظام العالمي مبني على القانون الدولي والشرعية الدولية، وإسرائيل تعتقد أنها فوق القانون الدولي وبدعم أمريكي، وهذا يجب أن يتوقف".

وشدد إشتية على أنه "على الأرض ستواصل الحكومة الالتزام بتوجيهات الرئيس محمود عباس وتنفيذ الخطط الوطنية بالعمل على صمود شعبنا، كما أننا مستمرون بمواجهة كل مخططات الضم والاستيطان".

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وأعلن رئيس الوزراء الفلسطيني أن "القيادة الفلسطينية ستعقد يوم الأربعاء اجتماعا مهما لبحث عدد من الملفات المتعلقة بمشروعنا الوطني".

وجدد إشتية إدانة "مجلس الوزراء للمخططات الاستيطانية وشبكة الطرق الذي سوف يلتف حول القدس وفي الضفة الغربية، وندين اعتداءات المستوطنين".

وعلى صعيد آخر، فقد أعلن أن "إصابات كورونا أصبحت ثابتة نوعا ما ولكنها ما تزال عالية".

ومنذ إعلان الاتفاق الإماراتي الإسرائيلي، الخميس، توالت ردود الفعل الدولية المرحبة بالخطوة، التي وصفت بـ"الشجاعة"، وجددت الآمال في استئناف المفاوضات بين السلطة الفلسطينية وإسرائيل بعد جمود دام 6 سنوات.

والخميس، أعلن الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة الإماراتية، الاتفاق على وقف ضم إسرائيل للأراضي الفلسطينية، وذلك في اتصال هاتفي مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو.



وبحسب بيان ثلاثي مشترك، فإن من شأن هذا الإنجاز الدبلوماسي التاريخي أن يعزز من السلام في منطقة الشرق الأوسط، وهو شهادة على الدبلوماسية الجريئة والرؤية التي تحلى بها القادة الثلاثة، وعلى شجاعة الإمارات وإسرائيل لرسم مسار جديد يفتح المجال أمام إمكانيات كبيرة في المنطقة.

