أسعار الذهب في السعودية اليوم الإثنين 17 أغسطس 2020

تراجعت أسعار الذهب في السعودية، اليوم الإثنين، على نحو طفيف مستهل التعاملات، ترقبا لافتتاح الأسواق العالمية، وسط مخاوف باستمرار سلسلة من التراجعات بدأها المعدن الأصفر خلال الأسبوع الماضي مع استعادة الدولار الأمريكي لعافيته.



وسجل سعر جرام الذهب عيار (24) في السعودية 234.65 ريال (62.47 دولار)، مقابل 234.65 ريال (62.57 دولار) أمس الأحد.

وبالنسبة لجرام الذهب عيار (21) الأكثر مبيعا في السعودية فقد سجل 204.98 ريال (54.66 دولار)، مقابل 205.32 ريال (54.75 دولار) خلال تعاملات الأمس.

كما سجل سعر جرام الذهب عيار (18) نحو 175.69 ريال (46.85 دولار)، مقابل 175.99 ريال (46.93 دولار) خلال تعاملات أمس الأحد.

وتراجع سعر أوقية الذهب (الأونصة) في السعودية إلى 7286.25 ريال (1943 دولارا) مقابل 7297 ريالا (1946 دولارا) خلال تعاملات أمس الأحد، كما سجل سعر الجنيه الذهب عيار 21 نحو 1639.81 ريال (437.28 دولار)، مقابل 1643 ريالا (437.97 دولار) أمس.

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أسعار الذهب عالميا

وعالميا خالف الذهب التوقعات، وارتفع الذهب اليوم الإثنين مع تراجع الدولار، ليعوض بعض خسائره عقب انخفاض حاد في الأسبوع السابق، بينما تتركز الأنظار على وقائع اجتماع مجلس الاحتياطي الاتحادي الأمريكي التي تصدر هذا الأسبوع.

وبحلول الساعة 0636 بتوقيت جرينتش، كان السعر الفوري للذهب مرتفعا 0.3% إلى 1949.09 دولار للأوقية (الأونصة).

كان الذهب انخفض 4.5% الأسبوع الماضي في أكبر هبوط له منذ مارس/ آذار الماضي، إذ عكف المستثمرون على إعادة تقييم المراكز بعد النزول عن ذروة 2072.50 دولار المسجلة في السابع من أغسطس/ آب الجاري. وصعدت عقود الذهب الأمريكية الآجلة 0.5% إلى 1958.90 دولار للأوقية.

وقال إليا سبيفاك استراتيجي سوق الصرف لدى ديلي إف.إكس إن الذهب "لا يبدو جاهزا لاستئناف تراجع حقيقي لأن المتعاملين ينتظرون محضر اجتماع لجنة السوق المفتوحة الاتحادية ومصير مفاوضات التحفيز المالي الأمريكي."

وسجلت أسعار الذهب العالمية ختام تعاملات الجمعة أسوأ أداء أسبوعي منذ مارس/آذار الماضي، إذ انحسر الإقبال على المعدن النفيس نتيجة قفزة في عوائد سندات الخزانة الأمريكية وتعثر حزمة تمويل أمريكية لدعم الاقتصاد المتضرر من فيروس كورونا.