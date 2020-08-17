عقد قران بحضور رئاسي.. السيسي وكيلا للعروس

الخليج 365الإثنين 2020/8/17 11:22 ص بتوقيت أبوظبي
ظهور إنساني مختلف سجلته العدسات للرئيس المصري عبدالفتاح السيسي وقرينته، بحضور حفل عقد قران ابنة صديق له، وافته المنية قبل سنوات.
وفي التفاصيل، قالت صحيفة الوطن المصرية إن صداقة جمعت بين الرئيس المصري ووالد العروس حنان عبدالرحمن، ووفاء له حرص السيسي أن يكون وكيلا للعروس، عوضا عن صديقه الراحل.
وأضافت أنه: "وسط أجواء احتفالية، مع الالتزام الكامل بالتباعد الاجتماعي وارتداء الكمامات، وفي حضور عدد قليل جدا من أسرة العروس، شهد الحفل الرئيس السيسي وقرينته السيدة انتصار، ومصطفى مدبولي رئيس الحكومة المصرية".
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