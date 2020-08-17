فيديو.. سعودي يقفز على ظهر حوت ضخم بالبحر الأحمر

الخليج 365الإثنين 2020/8/17 12:33 ص بتوقيت أبوظبي
تمكن رجل سعودي من القفز على ظهر حوت ضخم في البحر الأحمر، في مشهد تم توثيقه بالفيديو.
ورصد مقطع الفيديو الذي نشرته صحيفة "المدينة" السعودية، أحد الأشخاص في منطقة ينبع، وهو يسبح على ظهر سمكة القرش الحوتي بعدما قفز عليه.
وحاول الشخص الذي كان على متن مركب، الاقتراب من القرش الحوتي، قبل أن يقفز على ظهره ليتحرك به الحوت ويواصلان السباحة معا.
وتعد سمكة القرش الحوتى أو "قرش البهلوان" من الأسماك الضخمة المهددة بالانقراض، وهي نادرة الظهور في البحر الأحمر.
ويتميز هذا الحوت بضخامة حجمه الذي يصل إلى نحو 19 مترا، إضافة إلى بطء حركته خلال السباحة في الماء.
وتمثل تلك الأسماك البطيئة عامل جذب سياحى كبير عندما تظهر في بعض المناطق البحرية.
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