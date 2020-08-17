الملكية الفكرية: تصوير المشهورين والمسؤولين لا يتطلب موافقة خطية منهم

2020-08-17

متابعات الخليج 365 - الرياض

أعلنت الهيئة السعودية للملكية الفكرية أن تصوير المشاهير، أو المسؤولين العموميين، ونشر صورهم لا يتطلب موافقة خطية منهم.

Advertisements

وقالت الهيئة، في بيان عبر حسابها الرسمي في “تويتر”، إنه لا يحق لمنتج الصورة أن ينشرها أو يعرضها أو يوزعها دون إذن من الأشخاص الذين قام بتصويرهم أو إذن ورثتهم.

وأضافت الهيئة السعودية للملكية الفكرية أنه يُستثنى من ذلك الأشخاص ذوو الشهرة العامة، والموظفون الرسميون، وما سمحت به السلطات خدمة للصالح العام.

شارك الخبر







