روسيا تسجل 4892 إصابة جديدة بفيروس كورونا

2020-08-17

متابعات الخليج 365 - متابعة

سجلت السلطات الروسية خلال الـ24 ساعة الماضية، 4892 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19)، ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 927745 إصابة.

وأوضح المركز الروسي لإدارة أزمة كورونا أن عدد الوفيات بلغ 15740 حالة، بعد تسجيل 55 حالة وفاة جديدة، فيما وصلت حالات التعافي إلى 736101 حالة.

Advertisements

وكانت منظمة الصحة العالمية حذرت مراراً من احتمال ظهور موجة ثانية، كما أوضحت أن كورونا قد يبقى معنا إلى الأبد ويتحول إلى فيروس موسمي.

وفي وقت سابق أوضحت المنظمة الأممية أن الدول التي تشهد تراجعاً في الإصابات لا تزال تواجه خطر “ذروة ثانية فورية” إذا أوقفت إجراءات وقف تفشي المرض بشكل أسرع مما يلزم.

وقال رئيس حالات الطوارئ في المنظمة، مايك رايان، في حينه إن العالم لا يزال في منتصف الموجة الأولى من التفشي، مشيراً إلى أنه في الوقت الذي تنخفض فيه الإصابات في دول كثيرة فإن الأعداد تتحرك باتجاه الصعود في أميركا الوسطى والجنوبية وجنوب آسيا وإفريقيا.

شارك الخبر







