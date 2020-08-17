السعودية | الإمارات: أمننا وأمن السعودية واحد لا يتجزأ

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جدة - بواسطة طلال الحمود - أعربت الإمارات عن إدانتها لمحاولات ميليشيات الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران، استهداف مناطق مدنية في المملكة العربية السعودية، من خلال إطلاق صاروخ باليستي باتجاه المنطقة الجنوبية، تمكنت قوات التحالف من اعتراضه وتدميره.
وجددت دولة الإمارات في بيان صادر عن وزارة الخارجية والتعاون الدولي، الاثنين، تضامنها الكامل مع المملكة إزاء تلك الهجمات الإرهابية ضد المدنيين، والوقوف معها في صف واحد ضد كل تهديد يطال أمنها واستقرارها، ودعمها في كل ما تتخذه من إجراءات لحفظ أمنها وسلامة مواطنيها والمقيمين على أراضيها.
وأكد البيان أن أمن الإمارات وأمن السعودية كل لا يتجزأ، وأن أي تهديد أو خطر يواجه المملكة تعتبره الدولة تهديداً لمنظومة الأمن والاستقرار فيها.
كما أشار إلى أن استمرار تلك الهجمات، يوضح طبيعة الخطر الذي يواجه المنطقة من الانقلاب الحوثي ودليل جديد على سعي تلك الميليشيات إلى تقويض الأمن والاستقرار في المنطقة.
اعتراض درون وصواريخ
وكان تحالف دعم الشرعية في اليمن أعلن، أمس، أن قواته تمكنت من اعتراض وتدمير صاروخ باليستي أطلقته الميليشيات الحوثية الإرهابية باتجاه الأعيان المدنية والمدنيين في المنطقة الجنوبية في السعودية.
والسبت أيضا، تمكنت قوات التحالف المشتركة من اعتراض وتدمير عدد من الطائرات بدون طيار المفخخة التي قامت الميليشيات الحوثية بإطلاقها من العاصمة صنعاء، حيث تم اعتراضها وتدميرها في الداخل اليمني.
كذلك، اعترض التحالف الأسبوع الماضي طائرة بدون طيار مفخخة أطلقت باتجاه المدنيين والأعيان المدنية في مدينة خميس مشيط، كما تمكنت القوات المشتركة من اعتراض وتدمير صاروخين باليستيين أطلقتهما الميليشيات بطريقة ممنهجة ومتعمدة لاستهداف المدنيين في خميس مشيط.
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