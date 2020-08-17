محمد بن مسعود - الدمام - ليرتفع إجمالي الإصابات في البلاد إلى 927745 حالة سجلت السلطات الروسية خلال الـ24 ساعة الماضية، 4892 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19)؛ ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 927745 إصابة. وأوضح المركز الروسي لإدارة أزمة كورونا أن عدد الوفيات بلغ 15740 حالة، بعد تسجيل 55 حالة وفاة جديدة؛ فيما وصلت حالات التعافي إلى 736101 حالة.روسيا فيروس كورونا الجديد روسيا تسجل 4892 إصابة جديدة بفيروس كورونا وكالة الأنباء السعودية (واس) الخليج 365 2020-08-17 سجلت السلطات الروسية خلال الـ24 ساعة الماضية، 4892 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19)؛ ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 927745 إصابة. وأوضح المركز الروسي لإدارة أزمة كورونا أن عدد الوفيات بلغ 15740 حالة، بعد تسجيل 55 حالة وفاة جديدة؛ فيما وصلت حالات التعافي إلى 736101 حالة. Advertisements 17 أغسطس 2020 - 27 ذو الحجة 1441 11:31 AM ليرتفع إجمالي الإصابات في البلاد إلى 927745 حالة ليرتفع إجمالي الإصابات في البلاد إلى 927745 حالة سجلت السلطات الروسية خلال الـ24 ساعة الماضية، 4892 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19)؛ ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 927745 إصابة. وأوضح المركز الروسي لإدارة أزمة كورونا أن عدد الوفيات بلغ 15740 حالة، بعد تسجيل 55 حالة وفاة جديدة؛ فيما وصلت حالات التعافي إلى 736101 حالة. ، روسيا تسجل 4892 إصابة جديدة بفيروس كورونا ،

المصدر : الخليج 365

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