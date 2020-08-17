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قدّمت عيادات "تطمن" خدماتها لأكثر من 8440 مستفيدًا منذ بدء العمل بها وحتى الآن؛ وذلك من خلال 3 عيادات، في مستشفى الملك عبدالعزيز بسكاكا، ومركز صحي الصفاة بدومة الجندل، ومركز صحي الدعيجاء بطبرجل.
يُذكر أن عيادات "تطمن" مخصصة لخدمة كل من يشعر بأعراض فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) المتمثلة في ارتفاع درجة الحرارة، وقد يرافقها ضيق في التنفس أو سعال.
وهي متاحة للجميع من مواطنين ومقيمين أو مخالفي نظام الإقامة.عيادات تطمن
17 أغسطس 2020 - 27 ذو الحجة 1441 11:40 AM
عبر 3 عيادات مخصصة لخدمة من يشعر بأعراض كورونا
قدّمت عيادات "تطمن" خدماتها لأكثر من 8440 مستفيدًا منذ بدء العمل بها وحتى الآن؛ وذلك من خلال 3 عيادات، في مستشفى الملك عبدالعزيز بسكاكا، ومركز صحي الصفاة بدومة الجندل، ومركز صحي الدعيجاء بطبرجل.
يُذكر أن عيادات "تطمن" مخصصة لخدمة كل من يشعر بأعراض فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) المتمثلة في ارتفاع درجة الحرارة، وقد يرافقها ضيق في التنفس أو سعال.
وهي متاحة للجميع من مواطنين ومقيمين أو مخالفي نظام الإقامة.
، الجوف.. 8440 مستفيدًا من خدمات عيادات "تطمن" ،
المصدر : الخليج 365
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