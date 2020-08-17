، "الحميدان" مديرًا للعلاقات ومتحدثًا رسميًّا لـ"صحة الطائف" ،

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محمد بن مسعود - الدمام - أصدر مدير الشؤون الصحية بمحافظة الطائف سعيد بن جابر القحطاني، قرارًا بتكليف "سراج الحميدان" مديرًا لإدارة التواصل والعلاقات العامة والتوعية الصحية، ومتحدثًا رسميًّا لـ"صحة الطائف".
ويُعد "الحميدان" من القيادات الإعلامية الناجحة في مجال عمله، وسَبَق له أن كان مديرًا للعلاقات العامة ومتحدثًا بـ"صحة الطائف" عدة سنوات.
"الخليج 365" تهنئ "الحميدان" على هذه الثقة.
"الحميدان" مديرًا للعلاقات ومتحدثًا رسميًّا لـ"صحة الطائف"صحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2020-08-17
أصدر مدير الشؤون الصحية بمحافظة الطائف سعيد بن جابر القحطاني، قرارًا بتكليف "سراج الحميدان" مديرًا لإدارة التواصل والعلاقات العامة والتوعية الصحية، ومتحدثًا رسميًّا لـ"صحة الطائف".
ويُعد "الحميدان" من القيادات الإعلامية الناجحة في مجال عمله، وسَبَق له أن كان مديرًا للعلاقات العامة ومتحدثًا بـ"صحة الطائف" عدة سنوات.
"الخليج 365" تهنئ "الحميدان" على هذه الثقة.
17 أغسطس 2020 - 27 ذو الحجة 1441
11:37 AM
أصدر مدير الشؤون الصحية بمحافظة الطائف سعيد بن جابر القحطاني، قرارًا بتكليف "سراج الحميدان" مديرًا لإدارة التواصل والعلاقات العامة والتوعية الصحية، ومتحدثًا رسميًّا لـ"صحة الطائف".
ويُعد "الحميدان" من القيادات الإعلامية الناجحة في مجال عمله، وسَبَق له أن كان مديرًا للعلاقات العامة ومتحدثًا بـ"صحة الطائف" عدة سنوات.
"الخليج 365" تهنئ "الحميدان" على هذه الثقة.
، "الحميدان" مديرًا للعلاقات ومتحدثًا رسميًّا لـ"صحة الطائف" ،
المصدر : الخليج 365
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