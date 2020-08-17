شكرا لمتابعة خبر عن التخصصات الصحية: أكثر من 300 ألف عملية تصنيف وتسجيل خلال جائحة كورونا والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

ضاعفت الهيئة السعودية للتخصصات الصحية جهودها خلال فترة جائحة كورونا لتنجز أكثر من 300 ألف معاملة تصنيف وتسجيل للممارسين الصحيين.

وأوضح مدير إدارة الإعلام والمتحدث الرسمي للهيئة فهد القثامي، إن الهيئة سعت إلى عدم تأثر أعمالها بفترة تعليق الحضور إلى مقار العمل، ونفذت خططها الخاصة بهذه الفترة بكل كفاءة بالاعتماد على المنظومة الإلكترونية، حيث تم خلال الفترة الماضية إنجاز 44 ألف و749 عملية تسجيل مهني، وأيضا 167 ألف و720 عملية إعادة تسجيل مهني، فيما تم إنجاز 68 ألف و438 عملية تصنيف مهني، وكذلك إنجاز 28 ألف و927 عملية إعادة تصنيف مهني.

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وأشار إلى أن الأنظمة الإلكترونية للهيئة تستقبل مئات المعاملات يومياً وتتم إنجازها بشكل مباشر بما يسهل على الممارسين الصحيين.

وأضاف المتحدث الرسمي أن هيئة التخصصات الصحية بذلت جهوداً كبيرة خلال الفترة الماضية من خلال إطلاق مبادرات "امتنان" الموجهة إلى جميع الممارسين الصحيين ومبادرة "هيئتكم معكم" الموجهة إلى متدربي شهادة الاختصاص السعودية والزمالات والدبلومات كما شاركت المجتمع بمبادرة "وطن العطاء" وهي رسالة إعلامية لإبراز جهود الممارسين الصحيين السعوديين خارج المملكة في التصدي لجائحة كورونا.