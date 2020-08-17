المسند: توقعات باستمرار الحالة المطرية اليوم وقد تمتد لمرتفعات الباحة

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الرياض - علي القحطاني - الباحة (صدى): توقع الدكتور عبدالله المسند أستاذ المناخ بقسم الجغرافيا جامعة القصيم ، بأن الحالة المطرية القائمة ستستمر على أجزاء من مرتفعات عسير وجازان وقد تمتد ناحية مرتفعات الباحة. توقع الدكتور عبدالله المسند أستاذ المناخ بقسم الجغرافيا جامعة القصيم ، بأن الحالة المطرية القائمة ستستمر على أجزاء من مرتفعات عسير وجازان وقد تمتد ناحية مرتفعات الباحة. وتابع المسند عبر حسابه "تويتر" توقعاته لحالة الطقس اليوم بأن تكون الرياح شمالية شرقية نشطة وقد تثير بعض الغبار بالمناطق المفتوحة في الشرقية.

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