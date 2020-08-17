شكرا لمتابعة خبر عن فهد الخضيري: رسالة علاج السكر الجديد مضللة والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

أكد أستاذ وعالم أبحاث في المسرطنات، الأستاذ الدكتور فهد الخضيري، اليوم الاثنين، أن الرسالة المتداولة عن علاج جديد لمرض السكري الذي تعلنه جميع الصحف البريطانية غير صحيحة ومبالغ فيها.

وأوضح الدكتور فهد الخضيري، أن هذا الخبر غير صحيح وقديم حسب التواريخ بالخبر، كما أنه قديم ويعود لعام ٢٠١٤ أي قبل ٧ سنوات وهو غير صحيح ومبالغ فيه.