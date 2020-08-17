شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو.. مراسم الإحتفال بطفلة في سن الـ6 سنوات تحفظ القرآن كاملا والان مع نوافيكم بالتفاصيل
الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):وثق مقطع فيديو احتفال أسرة بالمملكة بطفلتها ذات الـ6 سنوات التي اختتمت حفظ القرآن كاملاً، اليوم الخميس.
وأظهر مقطع الفيديو الطفلة، "حنين"، خلال مراسم الاحتفال الذي أُقيم لها بهذه المناسبة، حيث تزينت الطفلة بتاج وفستان أزرق جميل وحولها الزينة الخاصة بالاحتفال.
وقالت الطفلة، خلال مقطع الفيديو الذي نشره خالها عبر وسائل التواصل الاجتماعي، بأنها أتمت حفظ القرآن الكريم مؤخراً، ثم قامت بكل ثقة بتلاوة آيات من سورة البقرة بشكل صحيح.
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