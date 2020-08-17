شكرا لمتابعة خبر عن «الجوازات» توضح طريقة تقديم طلب استثناء بالسفر إلى المملكة والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى): ‏‎‎كشفت المديرية العامة للجوازات، اليوم الاثنين، طريقة تقديم طلب استثناء بالسفر إلى المملكة. ‏‎‎كشفت المديرية العامة للجوازات، اليوم الاثنين، طريقة تقديم طلب استثناء بالسفر إلى المملكة. وأوضحت "الجوازات" أنه بالنسبة للحالات الإستثنائية يرجى توجيه الطلب لمقام وزارة الداخلية أو وزارة الصحة عن طريق البريد السعودي مع إرفاق كافة المستندات والمبررات. وجاء ذلك ردًا على استفسار أحد الأشخاص، الذي وجهه إلى الحساب الرسمي لمديرية الجوازات، عبر موقع التدوين الصغير تويتر.

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