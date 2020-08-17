شكرا لمتابعة خبر عن تمديد مبادرة الإعفاء من الغرامات حتى 30 سبتمبر والان مع نوافيكم بالتفاصيل
الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):أعلنت الهيئة العامة للزكاة والدخل، اليوم الاثنين، عن تمديد مبادرة "إلغاء الغرامات والإعفاء من العقوبات المالية عن المكلفين"، حتى تاريخ 30 سبتمبر 2020 م، وهي واحدة من سلسلة المبادرات التي كشفت عنها الهيئة في وقت سابق خلال العام الميلادي الجاري، لتخفيف الأثر المالي والاقتصادي من تداعيات الجائحة.
وأوضحت هيئة الزكاة والدخل، أن المبادرة تُعفِي المكلفين المسجلين لدى الهيئة من غرامات التأخر في تقديم الإقرار الضريبي، والتأخر في سداد الضريبة المستحقة، في حال تقديم إقرارات ضريبية كان يجب تقديمها قبل تاريخ 18 مارس2020م وترتب على تقديمها بشكل متأخر استحقاق الغرامات النظامية، أو في حال تعديل إقرار سبق تقديمه، وترتب عليه مبالغ ضريبية مستحقة بالزيادة، على أن يتم السداد أو تقديم طلب خطة تقسيط في تاريخ لا يتجاوز الثلاثين من شهر سبتمبر المقبل.
وتشمل المبادرة إعفاء المكلفين غير المسجلين لدى الهيئة من غرامات التأخر في التسجيل، والتأخر في تقديم الإقرار الضريبي، والتأخر في سداد الضريبة المستحقة، في حال تم التسجيل لدى الهيئة وتقديم كافة الإقرارات الضريبية واجبة التقديم وسداد الضرائب المستحقة بموجبها، أو طلب تقسيطها في تاريخ لا يتجاوز الثلاثين من شهر سبتمبر المقبل.
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