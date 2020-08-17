بالصور.. إغلاق مستودعين للمواد الغذائية مخالفين شمال بريدة

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الرياض - علي القحطاني - القصيم (صدى): ‏أغلقت أمانة منطقة القصيم ممثلة ببلدية شمال بريدة الفرعية، اليوم الاثنين، مستودعين للمواد الغذائية شمال مدينة بريدة بعد ضبط مخالفات في تطبيق الإشتراطات الصحية لأعمال التخزين. ‏أغلقت أمانة منطقة القصيم ممثلة ببلدية شمال بريدة الفرعية، اليوم الاثنين، مستودعين للمواد الغذائية شمال مدينة بريدة بعد ضبط مخالفات في تطبيق الإشتراطات الصحية لأعمال التخزين. وأوضحت أمانة القصيم، عبر حسابها الرسمي على موقع التدوين الصغير تويتر، أنه تم مصادرة (٢) طن من المواد الغذائية منتهية الصلاحية، فيما يجري استكمال الإجراءات النظامية بحق المخالفين. Advertisements

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