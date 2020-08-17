شكرا لمتابعة خبر عن الترخيص للآلاف من طائرات «الدرون» بالمملكة والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

كشف المتحدث باسم الهيئة العامة للطيران المدني إبراهيم الروساء، اليوم الاثنين، أنه أُصدر خلال الفترة الماضية الآلاف من تصاريح طائرات الدرون المخصصة للفئتين التجارية والترفيهية.

وأوضح إبراهيم الروساء، أن عدم تقيد المشغل بتعليمات التسجيل والتشغيل يعرضه للمساءلة القانونية من الهيئة العامة للطيران المدني وللعقوبات حسب نظام الطيران المدني، وتشمل عقوبات التشغيل بدون ترخيص أو تصريح أو إجازة الحبس مدة لا تزيد على سنة وغرامة لا تزيد على مائة ألف ريال أو بإحدى هاتين العقوبتين.

وتشمل العقوبة كل من قام بتشغيل أي طائرة أو شركة أو وكالة أو بأي عمليات جوية تخضع لأحكام النظام دون الحصول على الترخيص أو التصريح أو الإجازة اللازمة من الهيئة، أو استمر في التشغيل بعد وقف الترخيص أو التصريح أو الإجازة أو سحبها أو إلغائها، بحسب صحيفة "عكاظ".