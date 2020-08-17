شكرا لمتابعة خبر عن زوج يريد الصيام عن زوجته لمساعدتها في تعويض ما فاتها والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

استفسر زوج يدعى " أبو جود " عن حكم الصيام عن زوجته، لتعويض ما فاتها من أيام في رمضان، بغرض التخفيف عنها.

وعلى الرغم من عدم جواز التعويض عن المرأة شرعًا، وأنه لا بد من صيام الأيام بنفسها، إلا أن وسم " أبو جود " تصدر قائمة الأكثر تداولا، حيث أعربت عدد من النساء عن إعجابهن بموقف الزوج ورغبته في التخفيف عن زوجته.

وتداول مقطع الرد على " ابو جود " على نطاق واسع، حيث علقت معظم النساء بقولهن: "ياليت فيه كثير من ابو جود ".