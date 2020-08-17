البنك السعودي الفرنسي يعلن وظائف إدارية شاغرة في عدد من الفروع

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يعلن البنك السعودي الفرنسي عن توفر وظائف شاغرة بمسمى مدير العلاقات للمصرفية المميزة (Relationship Manager Priority Banking) في الفروع التالية:

– الرياض (فرع الروضة)

– الجوف (فرع الجوف)

– الرياض (فرع العليا)

الشروط:

– أن يكون المتقدم سعودي الجنسية.

– حاصل على درجة البكالوريوس في أحد التخصصات (إدارة الأعمال، المبيعات، التسويق، المالية) أو ما يعادلهم.

– خبرة لا تقل عن سنتين في مجال المصرفية الخاصة أو المميزة.

– شهادة معتمدة في المصرفية المميزة.

– إجادة التواصل باللغتين العربية والإنجليزية.

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المهارات المطلوبة:

– معرفة كاملة بالسياسات والإجراءات المصرفية في البنوك وخدماتها ومنتجاتها.

– مهارات في التعامل مع الأشخاص وحل النزاعات.

– فهم واسع لقواعد وأنظمة مؤسسة النقد العربي السعودي.

– معرفة بدليل الخدمات المصرفية المميزة وإدارة علاقات العملاء.

– فهم واسع لإرشادات الإئتمان للأفراد وسياسات وإجراءات البطاقات الائتمانية.

– مهارات في التسويق والبيع والتواصل مع العملاء.

الوصف الوظيفي:

مدير العلاقات المصرفية الخاصة والمميزة مسؤول عن النمو في قاعدة العملاء عالية الودائع (حسابات النخبة والإمتياز) في الفرع، والحصول على حسابات جديدة مع الودائع، وتوفير احتياجات خدمة العملاء المباشرة، والرد على الاستفسارات، وبيع المنتجات والخدمات لعملاء النخبة والإمتياز.

طريقة التقديم:

يبدأ التقديم من اليوم الأحد 1441/12/26هـ عبر اختيار الوظيفة وتعبئة الطلب على الرابط: https://bit.ly/2K0quyM

