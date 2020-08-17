إعلان وظائف إدارية في المجلس التنسيقي لشركات خدمة حجاج الداخل

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يعلن المجلس التنسيقي لمؤسسات وشركات خدمة حجاج الداخل (التابع لوزارة الحج) عن توفر وظائف إدارية في مقره الرئيسي بمكة المكرمة حسب المسميات والشروط التالية:
– أمين عام
المتطلبات: مؤهل جامعي مناسب مع خبرة لا تقل عن 5 سنوات في أعمال الحج بوظيفة قيادية والعمر بين 35 و 55 سنة.
– مدير مالي وإداري
المتطلبات: مؤهل جامعي مناسب مع خبرة عملية لا تقل عن 3 سنوات في مجال مشابه.
– مدير مكتب الرئيس
المتطلبات: مؤهل جامعي مناسب مع خبرة عملية لا تقل عن 3 سنوات في مجال مشابه.
– محاسب
المتطلبات: مؤهل جامعي مناسب مع خبرة عملية لا تقل عن 3 سنوات في مجال مشابه.
نبذة عن المجلس:
تم إنشاء المجلس التنسيقي لمؤسسات وشركات خدمة حجاج الداخل بناء على قرار معالي وزير الحج بتاريخ 1434/5/25هـ المستند على نظام خدمة حجاج الداخل الصادر بمرسوم الملكي، ويهدف المجلس إلى بناء بنية تحتية من الخدمات الحديثة والغير تقليدية للوصول إلى الرؤى الطموحة الهادفة إلى الارتقاء بخدمات حجاج الداخل، وتقديم خدمات تليق بحجاج بيت الله الحرام.
طريقة التقديم:
يبدأ التقديم من اليوم الأحد 1441/12/26هـ عبر إرسال السيرة الذاتية إلى البريد الإلكتروني: [email protected] مع تحديد مسمى الوظيفة المطلوبة، في موعد أقصاه (10) أيام من تاريخ هذا الإعلان.
تفاصيل أكثر:
https://www.wadhefa.com/job_a…
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