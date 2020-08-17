إطلاق وحدة ألعاب Xbox Series X في السعودية و الإمارات نوفمبر المقبل

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أعلنت شركة مايكروسوفت اليوم أن موعد إطلاق وحدة ألعابها القادمة Xbox Series X “إكس بوكس X” سيكون في نوفمبر القادم في كل من المملكة العربية السعودية و الإمارات العربية المتحدة، أي بنفس موعد الإطلاق العالمي الذي سبق وأعلنت عنه.

حيث جاء تأكيد الشركة للموعد عبر حساب منصة ألعابها إكس بوكس الرسمي على تويتر في السعودية ” Xbox Saudi ” بتغريدة حملت إعلان موعد الإطلاق العالمي مع تعليق “في نوفمبر، سيتم اطلاق Xbox Series X في السعودية و الإمارات”.

وكانت الشركة قد أوضحت في إعلانها أن لعبتها الشهيرة والغنية عن التعريف Halo Infinite لن يتم إطلاقها خلال العام، إنما سيكون موعد إطلاق النسخة السادسة منها خلال العام المقبل 2021، حيث عللت هذا التأجيل إلي احتياجها مزيد من الوقت لإنهاء الترتيبات اللازمة لإطلاقها للجمهور المتحمس.

وأضافت الشركة أن خلال هذه الفترة وعند إطلاق الوحدة الجديدة Xbox Series X ستكون هنالك آلاف الألعاب لإبقاء الجمهور مشغولاٌ حتى إطلاق لعبتهم المفضلة Halo Infinite.

فيما ستكون هنالك 100 لعبة مخصصة للوحدة الجديدة ومتوافقة مع قدراتها الجبارة وكافة التفنيات التي توفرها من تتبع الأشعة ومعدل التحديث العالي 120 إطار/ثانية إلى تحميل الألعاب السريع وخيارات اللعب المتعدد.

كما أن هنالك حزمة مكونة من 50 لعبة ستكون متوافقة مع Xbox X والأجيال السابقة منه ليتم لعبها على مختلف الوحدات دون أي مشاكل ومنها: Assassin’s Creed Valhalla و Dirt 5و Gears Tactics وYakuza: Like a DragonوWatch Dogs: Legion.

