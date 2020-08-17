إليك مسودة لائحة اشتراطات نشاط بيع قطع الغيار

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طرحت وزارة الشؤون البلدية والقروية، أمس الأحد، مسودة لائحة الاشتراطات الخاصة بنشاط بيع قطع الغيار؛ وذلك لاستطلاع الآراء والملاحظات بشأنه. Advertisements وقالت الشؤون البلدية والقروية عبر حسابها بموقع تويتر: تعزيزًا للشفافية بين المستفيدين والقطاعات البلديّة، بإمكانك الآن إبداء ملاحظاتك بشأن مسودة لائحة الاشتراطات الخاصة بنشاط “بيع قطع الغيار”، لتحسين جودة بيئة الأعمال والخدمات البلدية والإسهام بتحسين القرار قبل الإصدار. وأضافت وزارة الشؤون البلدية والقروية أنه يمكن الاستفادة من الخدمة من خلال الرابط التالي: هنا. ويأتي تحديث اشتراطات نشاط بيع قطع الغيار ضمن حزمة من الأنشطة تزمع الوزارة بتحديث اشتراطاتها، لكي تتواكب وتتماشى مع رؤية المملكة 2030، وتكون عنصرًا ممكنًا لتحقيق أهداف الرؤية في تشجيع الاستثمار وضبط عملية التطوير مما سيكون له أثر إيجابي على البيئة العمرانية والنسيج الحضري للمدينة، وتحسين لبيئة العمل داخل المنشآت التجارية.





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