«المرور» يوضح حكم استخدام الطفل أو الراكب للجوال بالمركبة

ردًا على أسئلة عدة بهذا الخصوص..
جدد المرور السعودي، تذكيره، بأن استخدام الطفل أو الراكب بالمقعد الخلفي في المركبة، للجوال، لا يعد مخالفة.
وذكر المرور –عبر حسابه على تويتر- أنه «لا يوجد نص بنظام المخالفات يمنع استخدام الراكب للجوال».
جاء ذلك ردًا على أسئلة عدة وردت للمرور حول وجود مخالفة لاستخدام الراكب للجوال.
من جهة أخرى، أوضح المرور أنه يلزم تسديد المخالفات المرورية عند إصدار بدل فاقد لرخصة القيادة.
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