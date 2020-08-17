نشاط للرياح النشطة المثيرة للأتربة والغبار
توقّعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، الأحوال الجوية لطقس اليوم الإثنين؛ وستكون السماء غائمة جزئيًّا على المرتفعات الجنوبية الغربية، مع فرصة لتكون السحب الرعدية الممطرة على مرتفعات جازان وعسير تمتد إلى الباحة.
كما توقعت «هيئة الأرصاد»، عبر موقعها الرسمي، نشاط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار على أجزاء من تبوك، الجوف، الحدود الشمالية، الشرقية، والرياض تمتد إلى نجران، كذلك على منطقتي مكة المكرمة والمدينة المنورة تمتد إلى المرتفعات الجنوبية الغربية.
وبالنسبة لحالة البحر الأحمر، أشارت «هيئة الأرصاد»، إلى أن الرياح السطحية ستكون جنوبية غربية إلى شمالية غربية بسرعة 15 -40 كم/ساعة مع ارتفاع الموج بين متر إلى مترين، أمّا البحر فسيكون متوسط الموج إلى مائج
وعلى الخليج العربي، ستكون الرياح السطحية، شمالية غربية بسرعة 15-40 كم/ساعة. مع ارتفاع الموج بين متر إلى مترين، أمّا البحر فسيكون متوسط الموج إلى مائج.
كانت هذه تفاصيل خبر «الأرصاد»: سحب رعدية ممطرة وسماء غائمة في 3 مناطق خلال ساعات لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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