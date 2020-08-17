الحصيني يتوقع خريطة ارتفاع درجات الحرارة وخريطة هطول الأمطار بعدد من المناطق

وجَّه نصيحة للراغبين في السفر للمناطق الجنوبية
توقَّع الباحث في الطقس والمناخ عبدالعزيز الحصيني، اليوم الإثنين، أن يطرأ ارتفاع قليل في الحرارة يتراوح من 2 إلى 3 درجة مئوية على مناطق المملكة.
ونصح «الحصيني» عبر حسابه الرسمي بموقع «تويتر»، الراغبين في السفر إلى الجنوب خاصة مرتفعات جازان وعسير، بأن الأيام القادمة مناسبة للذهاب إلى منطقة عسير وجازان لمن يرغب الأجواء الضبابية والأمطار.
كما توقع الباحث في الطقس، لأجواء اليوم الإثنين وليلة الثلاثاء، هطول أمطار متفاوتة من خفيفة لشبه غزيرة على أجزاء من جازان وعسير وغرب نجران وجنوب الشرقية، تمتد نواحي اليمن والإمارات وعمان، متوقعًا أن تشهد أجزاء من مكة والمدينة والشرقية والشمالية والخليج اليوم رياحًا من متوسطة إلى قوية.
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