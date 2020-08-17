إزالة حظائر مخالفة وتعديات على مساحة 4 كيلومترات بمكة المكرمة

أزالت بلدية محافظة بحرة بمنطقة مكة المكرمة، تعديات تم إقامتها بشكل غير شرعي على مساحة أربعة كيلومترات.

وذكرت إمارة مكة المكرمة –عبر تويتر- أن بلدية بحرة أزالت تعديات على مساحة تقدر بـ 4 كم2 عبارة عن عدد من الحظائر في إطار معالجة التلوث البصري وتحسين المظهر العام للمحافظة.

من جهة أخرى، قامت وكالة البلديات متمثلة في بلدية المسفلة الفرعية بمشاركة الجهات الأمنية والدعم والإسناد، بإزالة تعديات في حي الرصيفة عبارة عن حوش بداخله غرف شعبية بمساحة إجمالية 1500 متر مربع تقريباً، وتم إزالتها إزالة كلية.

وأوضحت أمانة العاصمة المقدسة أن وكالة البلديات متمثلة في بلدية المسفلة الفرعية بالتعاون مع إدارة النظافة، نفذت حملة لإزالة السيارات الخربة والهياكل التالفة في عدد من المواقع ضمن نطاق البلدية.

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وتم إزالة «35» سيارة خربة و هياكل تالفة من قبل اللجنة المختصة.

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