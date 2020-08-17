«حساب المواطن» يوضح الموقف حال تعدد السجلات التجارية

أوضح برنامج حساب المواطن، أنه في حال تعدد السجلات التجارية يتم الإفصاح عنها جميعًا حتى لو كان أحدها بلا دخل.

وذكر حساب «خدمة المستفيدين» التابع للبرنامج -عبر تويتر- أنه «في حال وجود أكثر من سجل تجاري يتم الإفصاح عنها بشكل منفصل».

جاء ذلك ردًّا على سؤال أحد المواطنين مفاده أنه يمتلك أكثر من سجل تجاري، أحدهم لا يوجد به أي دخل ولم يقم بشطبه، فهل يفصح عن جميع السجلات حتى التي دخلها «صفر» أم يفصح عن السجل الذي به دخل فقط؟.

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وكان البرنامج أوضح في وقت سابق، أن من يزاول أيَّ نشاط تجاري يستطيع الاستفادة من البرنامج؛ بشرط الإفصاح عن الدخل الناتج عن أي نشاط تجاري، بالإضافة إلى انطباق جميع شروط البرنامج الأخرى عليه.

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