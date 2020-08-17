أمانة القصيم تُصادر طُنّين من المواد الغذائية غير الصالحة

جارٍ استكمال الإجراءات النظامية بحق المخالفين..

أغلقت أمانة منطقة القصيم ممثلة ببلدية شمال بريدة الفرعية مستودعين لتخزين المواد الغذائية من الشوكولاتة والحلويات ومياه الشرب المعبّأة بعد ضبط مخالفات في تطبيق الاشتراطات الصحية لأعمال التخزين. وأوضح المركز الإعلامي لأمانة منطقة القصيم بأنه تم مصادرة كميات كبيرة من المواد الغذائية منتهية الصلاحية وغير الصالحة للاستهلاك الآدمي بلغت طنين، ويجري استكمال الإجراءات النظامية بحق المخالفين. Advertisements اقرأ أيضًا: مصادرة دجاج منتهي الصلاحية قبل توزيعه على مرضى مستشفى الرس بالقصيم غرامة 85 ألف ريال بحق مخالفين لارتداء الكمامة بالقصيم

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