بالفيديو.. «الخثلان» يوضح حكم شراء المحاصيل الزراعية قبل نضجها

ردًا على سؤال شخص من السودان..
أوضح الأستاذ بكلية الشريعة بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، الدكتور سعد بن تركي الخثلان، حكم شراء المحاصيل الزراعية قبل تمام نضجها بسعر أقل ما هو عليه بعد النضج.
وقال الخثلان –عبر حسابه بتويتر- ردًّا على سؤال شخص من السودان بهذا الخصوص، إنه إذا كان قد بدأ في المحاصيل الزراعية الصلاح فلا بأس في ذلك، أما إذا لم يكن قد بدأ فيها الصلاح فلا يجوز، لنهي النبي عن بيع الثمار قبل بدو صلاحها وعن بيع الحَب قبل أن يشتد.
وتابع الخثلان قائلًا: إن بدو الصلاح يكون في كل ثمر بحسب نوعه، ويعرفه أرباب الزراعة، فمثلًا النخيل بأن تحمرّ أو تصفر فيكفي مجرد التلوين ولا ينتظر أن تكون رطبة.
وأشار الحثلان إلى أنه بذلك لا يجوز بيع الثمار او الحبوب إلا بصلاحها، ولو لم تحصد بالنسبة للحبوب أو تقطف بالنسبة للثمار، فيجوز بيع التمر وهو على رؤوس النخل بشرط بدو الصلاح، وكذلك يجوز بيع الحَب وهو في سنبله بشرط أن يشتد.
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