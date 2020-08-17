حزام درب التبانة يزين سماء السعودية والوطن العربي في هذا الموعد

أوضحت الجمعية الفلكية بجدة، أنه يرصد بسماء السعودية والوطن العربي، حزام درب التبانة في قبة السماء بكل سهولة وبالعين المجردة، وذلك بداية من بعد غروب شمس اليوم الاثنين، وفي الليالي الخالية من وجود القمر خلال شهر أغسطس الحالي.

وقال رئيس فلكية جدة المهندس ماجد أبوزاهرة –عبر صفحة الجمعية على فيسبوك- إنه في هذا التوقيت من السنة عند رصد السماء بداية الليل في ليلة صافية وخالية، ومن موقع بعيد عن أضواء المدن، يمكن رؤية هذا الحزام النجمي لدرب التبانة يقطع السماء، وهو الوقت الأفضل خلال العام للنظر باتجاه مركز المجرة.

وأضاف ان ذلك الحزام من النجوم يمثل منظرًا جانبيًا لمجرتنا درب التبانة، ونظرًا لأن القمر بمرحلة هلال نهاية الشهر في الوقت الحالي فهو يشرق في وقت متأخر من الليل ما سيترك السماء مظلمة بداية الليل لرؤية حزام درب التبانة.

وأشار رئيس فلكية جدة، إلى أنه عند النظر لحزام درب التبانة بالعين المجردة سيظهر ضبابيًّا عبر السماء، وعند استخدام المنظار الثنائي العينية يمكن رؤية الكثير من النجوم البعيدة داخل الحزام.

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ومن الأجزاء المميزة في حزام درب التبانة مركز المجرة وهو الجزء الذي تتركز فيه معظم نجوم المجرة ويظهر منتفخ ويقع بالنسبة لنا باتجاه الأفق الجنوبي في ليالي أغسطس، أما بالنسبة للقاطنين في النصف الجنوبي من الكرة الأرضية «جنوب خط الاستواء» سيكون المنظر لديهم أكثر جمالًا؛ حيث سيشاهدون مركز مجرتنا فوق رؤؤسهم مباشرة.

يُذكر أن مظهر حزام درب التبانة على الطبيعة يختلف عما يظهر في الصور الفوتوغرافية، نظرًا لأن كاميرات التصوير أكثر حساسية للأضواء والألوان، إضافة إلى أن تلك الصور تخضع للتحسين والمعالجة من خلال البرامج الاحترافية.

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