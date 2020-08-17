توضيح من «الجوازات» بشأن صلاحية جواز السفر المحددة لتجديد هوية مقيم

أوضحت المديرية العامة للجوازات، صلاحية جواز السفر المحددة لتجديد هوية مقيم، وفق الإجراءات النظامية المعمول بها في هذا الشأن.

جاء ذلك ردًّا من «مديرية الجوازات» على تساؤل تلقته من أحد المستفيدين عبر «تويتر»، قال فيه: «ما هي الصلاحية المطلوبة لجواز السفر عند تجديد هوية مقيم؟». وردَّت المديرية بأنه في حال سريان صلاحية الجواز، لا مانع من إتمام تجديد هوية مقيم.

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تجدر الإشارة إلى أن عقوبات عدم تجديد هوية المقيم في المواعيد المحددة، تكون لأول مرة غرامة قدرها 500 ريال، وفي المرة الثانية 1000 ريال، وإذا تكرر الأمر لثالث مرة تكون العقوبة الإبعاد عن المملكة.

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