«تعليم الدوادمي» يستقبل منسوبيه بعد عودتهم من الإجازة الرسمية

استقبلت إدارة تعليم محافظة الدوادمي منسوبيها من الهيئة التعليمية والإدارية بعد عودتهم من الإجازة الرسمية؛ لمتابعة استعدادات المدارس لبدء العام الدراسي 1442هـ وفق خطط الوزارة الزمنية للتعليم عن بعد.

ورحَّب مدير التعليم بمحافظة الدوادمي عبدالله بن حمد السبيعي بعودة قادة المدارس ووكلائها والهيئة الادارية في مدارس البنين والبنات، مؤكدًا عظم المسؤولية الملقاة على عاتقهم بنجاح العملية التعليمية، في ظل ظروف تتطلب من الجميع مزيدًا من الجهد والحرص والمتابعة، واستشعار المسؤولية، لضمان استمرار العملية التعليمية، وانطلاقة قوية وجادة للعام الدراسي الجديد.

‎وأكملت إدارة تعليم محافظة الدوادمي، تجهيزاتها للمقار التعليمية لاستقبال الهيئة التعليمية والإدارية، بأعمال الصيانة والنظافة والتعقيم وتوفير أدوات التعقيم ومقاييس الحرارة وتطبيق مبادئ التباعد الاجتماعي وجميع الإجراءات الاحترازية والوقائية لسلامة الهيئتين التعليمية والإدارية.