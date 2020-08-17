

الخرطوم 27 ذو الحجة 1441 هـ الموافق 17 أغسطس 2020 م واس

سجلت السودان خلال الـ24 ساعة الماضية، 62 إصابة جديدة بفيروس

وأفادت وزارة الصحة السودانية في بيان اليوم، أن حصيلة الإصابات بفيروس كورونا منذ بداية الجائحة ارتفع إلى 12410 حالات، بينها 803 حالات وفاة، مشيرة إلى ارتفاع عدد حالات الشفاء من الفيروس إلى 6385 بعد تسجيل 35 حالة جديدة.

// انتهى //

10:21ت م

0025



الخرطوم 27 ذو الحجة 1441 هـ الموافق 17 أغسطس 2020 م واسسجلت السودان خلال الـ24 ساعة الماضية، 62 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) من بينها 5 حالات وفاة.وأفادت وزارة الصحة السودانية في بيان اليوم، أن حصيلة الإصابات بفيروس كورونا منذ بداية الجائحة ارتفع إلى 12410 حالات، بينها 803 حالات وفاة، مشيرة إلى ارتفاع عدد حالات الشفاء من الفيروس إلى 6385 بعد تسجيل 35 حالة جديدة.// انتهى //10:21ت م0025

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / تسجيل 62 إصابة جديدة بفيروس كورونا في السودان لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.