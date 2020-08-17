السعودية اليوم / "الأرصاد" : رياح نشطة وأتربة مثارة على محافظتي الحناكية والمهد



المدينة المنورة 26 ذو الحجة 1441 هـ الموافق 16 أغسطس 2020 م واس

أصدرت الإدارة العامة للتحاليل والتوقعات بالهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة تنبيها بشأن حالة الطقس بمنطقة المدينة المنورة -بمشيئة الله - غداً, تضمن نشاطا للرياح السطحية وتدن في مدى الرؤية، بمحافظتي الحناكية والمهد.

وبينت الإدارة أن الحالة تبدأ من الساعة الثامنة صباحاً حتى الساعة السادسة مساء .

// انتهى //

09:13ت م

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