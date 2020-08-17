شكرا لقرائتكم أمانة القصيم تغلق مستودعين وتصادر 2 طن أغذية غير صالحة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

2020-08-17 أمانة القصيم تغلق مستودعين وتصادر 2 طن أغذية غير صالحة متابعات الخليج 365 - القصيم أغلقت أمانة منطقة القصيم ممثلة ببلدية شمال بريدة الفرعية مستودعين لتخزين المواد الغذائية من الشوكولاتة والحلويات ومياه الشرب المعبأة بعد ضبط مخالفات في تطبيق الاشتراطات الصحية لأعمال التخزين. Advertisements وأوضح المركز الإعلامي لأمانة منطقة القصيم بأنه تم مصادرة كميات كبيرة من المواد الغذائية منتهية الصلاحية والغير صالحة للاستهلاك الآدمي بلغت (2) طن ، ويجري استكمال الإجراءات النظامية بحق المخالفين.



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