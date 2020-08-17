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صورة تاريخية.. الملك المؤسس يحمل هدية تلقاها بحفل في البرلمان المصري
متابعات الخليج 365 - الرياض
نشرت دارة الملك عبدالعزيز صورة تاريخية للملك المؤسس، وهو يستلم هدية عبارة عن لوحة كتب عليها آية قرآنية، في حفل أقيم في البرلمان المصري بالعاصمة المصرية القاهرة.
وأظهرت الصورة التي يعود تاريخها لعام 1365 هـ (1946 م)، الملك عبدالعزيز وهو يحمل في يده لوحة كتب عليها الآية الكريمة “واعتصموا بحبل الله جميعا”.
يذكر أن اللوحة التاريخية كتبها الخطاط المصري محمود الشحات، وقدمت هدية للملك المؤسس.
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