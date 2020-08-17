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شاهد.. حافلات مصادر التعلم تعود في ميادين وحدائق الرياض
وسط إجراءات احترازية ووقائية
متابعات الخليج 365 - الرياض
استأنفت مكتبة الملك عبدالعزيز العامة، نشاط حافلات مصادر التعلم المتنقلة بصورة تدريجية، للساحات والحدائق بمدينة الرياض، وذلك بالتعاون مع أمانة منطقة الرياض.
ويهدف المشروع إلى ربط المجتمع بالقراءة، وتنمية الوعي المعرفي لدى أفراده، من خلال توفير حافلتين متنقلتين تستقبلان المهتمين بالقراءة في الساحات والمتنزهات والحدائق، مجهزتين بكتب منوعة في مختلف أنواع المعارف مثل: علم النفس، والعلوم التطبيقية، والشعر، والروايات، كما تقدم الحافلتان فعاليات للأطفال، تتضمن قراءة القصص وتنمية مهارات الرسم والتلوين لديهم.
وأبانت المكتبة أنه تم اتخاذ عدة اشتراطات صحية للاستفادة من الخدمات القرائية من حيث الالتزام بالإجراءات الوقائية المقرّرة من وزارة الصحة، كارتداء الكمامة وقياس درجة الحرارة ووجود المعقمات.
وأشارت إلى أنه تم تقليص وجود الحافلات من 5 أيام إلى 3 أيام وعدد الساعات من 4 ساعات إلى ساعتين باليوم وحددت الأحياء المشمولة بوجود الحافلات وهي : شمال شرق حديقة الواحة، وحديقة الروضة، وحديقة الياسمين؛ جنوب غرب: حديقة حي لبن، وحديقة الدانة، وحديقة الفريان.
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