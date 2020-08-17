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رسمياً.. الصين تمنح أول براءة اختراع للقاح ضد كورونا
متابعات الخليج 365 - متابعة
قالت وسائل الإعلام الرسمية نقلاً عن وثائق من هيئة تنظيم الملكية الفكرية بالصين إن شركة كانسينو بيولوجيكس حصلت على موافقة من بكين على براءة اختراع للقاح “إيه دي5-إن سي أو في” ضد كورونا.
وقالت صحيفة الشعب اليومية الرسمية إن هذه أول براءة اختراع تمنحها الصين للقاح ضد كورونا.
ونقلت الصحيفة عن وثائق نشرتها الإدارة الوطنية للملكية الفكرية الصينية، إصدار براءة الاختراع في 11 أغسطس الجاري.
وكانت منظمة الصحة العالمية حذرت مراراً من احتمال ظهور موجة ثانية، كما أوضحت أن كورونا قد يبقى معنا إلى الأبد ويتحول إلى فيروس موسمي.
وفي وقت سابق أوضحت المنظمة الأممية أن الدول التي تشهد تراجعاً في الإصابات لا تزال تواجه خطر “ذروة ثانية فورية” إذا أوقفت إجراءات وقف تفشي المرض بشكل أسرع مما يلزم.
وقال رئيس حالات الطوارئ في المنظمة، مايك رايان، في حينه إن العالم لا يزال في منتصف الموجة الأولى من التفشي، مشيراً إلى أنه في الوقت الذي تنخفض فيه الإصابات في دول كثيرة فإن الأعداد تتحرك باتجاه الصعود في أميركا الوسطى والجنوبية وجنوب آسيا وإفريقيا.
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