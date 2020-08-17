- 1/2
- 2/2
شكرا لقرائتكم قرقاش: معاهدة السلام الإماراتية الإسرائيلية قرار سيادي ولا نقبل التدخل ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل
قرقاش: معاهدة السلام الإماراتية الإسرائيلية قرار سيادي ولا نقبل التدخل
نرفض التهديد والوعيد سواء كان مبعثه التنمر أو القلق
متابعات الخليج 365 - متابعة
قال وزير الدولة للشؤون الخارجية بدولة الإمارات العربية المتحدة الدكتور أنور قرقاش اليوم الاثنين أن معاهدة السلام الإماراتية الإسرائيلية قرار سيادي ليس موجهًا إلى إيران، ولا نقبل التدخل في قراراتنا.
وأضاف قرقاش، في تغريدة عبر حسابه الرسمي في “تويتر”: “معاهدة السلام الإماراتية الإسرائيلية قرار سيادي ليس موجّهاً إلى إيران، نقولها ونكرّرها. ولا نقبل التدخل في قراراتنا كما نرفض التهديد والوعيد سواء كان مبعثه التنمر أو القلق”.
وتابع أنور قرقاش “القرارات الاستراتيجية تحوليّة ولها وقعها وتأثيرها، وقرارنا مستقبلي يعزّز موقعنا وتنافسيتنا”.
شارك الخبر
كانت هذه تفاصيل خبر قرقاش: معاهدة السلام الإماراتية الإسرائيلية قرار سيادي ولا نقبل التدخل لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المواطن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.