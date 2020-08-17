قرقاش: معاهدة السلام الإماراتية الإسرائيلية قرار سيادي ولا نقبل التدخل

2020-08-17

متابعات الخليج 365 - متابعة

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قال وزير الدولة للشؤون الخارجية بدولة الإمارات العربية المتحدة الدكتور أنور قرقاش اليوم الاثنين أن معاهدة السلام الإماراتية الإسرائيلية قرار سيادي ليس موجهًا إلى إيران، ولا نقبل التدخل في قراراتنا.

وأضاف قرقاش، في تغريدة عبر حسابه الرسمي في “تويتر”: “معاهدة السلام الإماراتية الإسرائيلية قرار سيادي ليس موجّهاً إلى إيران، نقولها ونكرّرها. ولا نقبل التدخل في قراراتنا كما نرفض التهديد والوعيد سواء كان مبعثه التنمر أو القلق”.

وتابع أنور قرقاش “القرارات الاستراتيجية تحوليّة ولها وقعها وتأثيرها، وقرارنا مستقبلي يعزّز موقعنا وتنافسيتنا”.

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